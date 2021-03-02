Более 1000 подарков вручило радио «Континенталь» 23 февраля

Сильный ветер, мороз и заносы на дорогах не помешали радио «Континенталь» устроить праздник для всех жителей Челябинска в ТРК «Родник».

Возле фонтана на первом этаже посетителей комплекса поздравил вокалист Артем Низовцев, удивлял фокусник Макс Гамора, выявил сильнейшего мужчину с помощью шуточных боях на мечах настоящий рыцарь Владимир Штайнер, зажигательные шоу-номера с элементами акробатики и переодеваниями показала группа DURACELL.

Магнитом для гостей ТРК стали бесплатные стрижки от федеральной сети мужских парикмахерских CHOP-CHOP. Садясь в кресло ТОП-мастера, защитники не знали, какая стрижка их ждет, не могли высказать пожеланий и не видели процесса в зеркало. Но на глазах удивленной публики добровольцы преображались в стильных, уверенных в себе мужчин. За время праздника барберы успели порадовать 10 красавцев всех возрастов и еще больше женщин (жен, дочерей, сестер и внучек), которые с сияющими глазами встречали обновленных родных.

Хорошее настроение всем гостям дарили ведущие радио «Континенталь» Артем Апрельский и Ксюша Савушкина, которые и подарили более 1000 подарков гостям ТРК — помимо сертификатов на стрижки это были сертификаты на суши и пиццу, в ресторан, в фотостудию, в боулинг, бильярд и колесо обозрения, в кино, развлекательные и детские центры.

— Все устали от морозов и карантинных ограничений, — говорит Клавдия Буланова, директор по маркетингу радио «Континенталь». — Мы хотели подарить нашим любимым слушателям настоящий праздник, зарядить их энергией и хорошим настроением, сделать их красивыми и счастливыми. И я видела по глазам зрителей и участников нашей акции нам это безусловно удалось.

Партнерский материал.