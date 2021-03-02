Челябинский спортсмен стал сильнейшим самбистом России

Александр Куликовских осенью поедет на чемпионат мира по самбо. Фото: минспорта Челябинской области

Воспитанник челябинских спортшкол «Юный динамовец» и «Юность-Метар» Александр Куликовских стал сильнейшим самбистом России. Об этом сообщает министерство спорта Челябинской области.

Золото в весовой категории 64 кг Александр Куликовских взял на чемпионате России по самбо в Оренбурге, где участвовало больше 700 спортсменов. В решающем бою он взял верх над Александром Чеботаревым из Москвы. Это первая в истории южноуральского мужского самбо золотая медаль чемпионата страны. Ранее подобного успеха добивалась Ирина Алексеева.

— Это очень значимый успех для южноуральского самбо, — говорит личный тренер спортсмена Андрей Востриков. — И это достижение не случайно, мы долго и упорно к нему шли.

Ранее Александр Куликовских становился победителем первенства Европы среди юниоров по самбо. Победа на взрослом чемпионате России открыла ему дорогу к участию в чемпионате мира, который пройдет в Москве осенью этого года.

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