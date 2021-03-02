Стало известно, что рекламируют черные билборды с надписью «Буду 1.03. Весна» на улицах Челябинска

С наступлением 1 марта нашлась разгадка билбордов, которые удивили горожан. Напомним, в первых числах февраля на улицах Челябинска появились рекламные щиты с надписью «Буду 1.03. Весна». В редакцию «Комсомолки» пришло несколько фотографий от читателей с просьбой объяснить, что это значит.

Нашему корреспонденту не удалось получить официальных комментариев от рекламного агентства, которое является собственником рекламных щитов: сотрудники сослались на коммерческую тайну.

Однако мозговой штурм внутри редакции, кажется, помог прояснить ситуацию. Дело в том, что в Челябинске несколько лет успешно реализует известные и любимые горожанами проекты (например, ЖК «Лесопарковый» и «Белый рынок») крупная компания, у которой до этого момента не было яркого бренда. Девелоперская компания «Весна» — это и есть крутой новый бренд.

Уже известно, что анонсированный недавно аквапарк на Северо-Западе тоже будет строить «Весна». Возможно, уже скоро компания объявит о старте еще одного яркого проекта. Наш корреспондент сделал официальный запрос в девелоперскую компанию «Весна», но ответа пока не поступило. Следим за развитием событий.