От сладких парочек до балующихся детей: известный блогер из Челябинска показал типичных представителей городского катка

Скриншот с видео: Youtube.com / Виталий Орехов

Блогер из Челябинска Виталий Орехов, известный в рунете как Батя, опубликовал на своем канале в YouTube юмористический ролик, в котором показаны типичные посетители городского катка. И, глядя на этих персонажей, зритель может невольно узнать в них себя, пишет издание «Челябинск сегодня».

Орехов выделил примерно с десяток часто распространенных типажей среди посетителей городского катка: начиная от сладких парочек до чрезмерно активных детей, балующихся на льду. Причем среди представленных персонажей есть и такие, которые встречаются в жизни нечасто.

Виталий Орехов подает свои скетчи от лица простого работяги. Его аудитория насчитывается в 2 млн подписчиков. Последний ролик блогера в момент выхода публикации набрал 425 тысяч просмотров и находится на 4 месте во вкладке «В тренде» на YouTube.

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