Власти Челябинска рассказали, что изменилось при ремонте в детской больнице и в дворце спорта

Фото: Instagram.com / Наталья Котова

Мэр Челябинска Наталья Котова посетила Тракторозаводский район в ходе своего рабочего виза. Она осмотрела учреждения, в которых ведется ремонт. В число этих социальных объектов попали дворец спорта «Надежда» и ЛОР-стационар первой детской больницы.

— Для детского стационара закуплено новое современное медицинское оборудование и мебель, проведены ремонты всех помещений, заменена кровля. Предстоят фасадные работы, — написала мэр на своей личной странице в Instagram.

Котова также добавила, что у дворца спорта «Надежды» были сделаны новое крыльцо, ограждение и травмобезопасная стритбольная площадка. Что касается самого здания, то у него отремонтирована кровля, а также обновлены помещения основного и тренажерного зала.

Фото: Instagram.com / Наталья Котова

Фото: Instagram.com / Наталья Котова

Фото: Instagram.com / Наталья Котова

Фото: Instagram.com / Наталья Котова

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