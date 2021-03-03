«Военный» из Челябинска собирал полмиллиона на лечение несуществующего ребенка

Мужчина рассказал своей новой подруге о больном ребенке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во Владимире вынесли приговор 41-летнему челябинцу. Его признали виновным в мошенничестве и использовании поддельного паспорта. Мужчина зарегистрировался в соцсети под вымышленным именем и представлялся военным. В сентябре 2017 года он познакомился с местной жительницей и стал поддерживать с ней отношения.

— Воспользовавшись доверительным отношением потерпевшей, под предлогом необходимости лечения ребенка их общего знакомого и последующего возврата переданных денежных средств, злоумышленник, не намереваясь исполнять свои обязательства, противоправно завладел чужими деньгами в сумме 530 тыс. рублей, — сообщили в прокуратуре Владимирской области.

Через полгода там же, во Владимире, он продал несуществующий планшет и компьютерную приставку. Покупатель заплатил ему деньги, в товар так и не получил.

И, наконец, в сентябре 2019 года челябинец обманул еще одну женщину: он пообещал купить ей иномарку дешевле рыночной цены, но получив от нее 650 тыс. рублей, исчез.

В ходе судебных разбирательств мужчина признал свою вину.

— Суд, соглашаясь с позицией гособвинения, назначил виновному наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, обязав выплатить потерпевшим материальный ущерб в полном объеме, — сообщили в прокуратуре.

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