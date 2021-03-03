«"Вжух" подойдет не для всех»: как предложили назвать транспортную карту Челябинска

Сейчас транспортная карта просто называется «Челябинск» Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Жители Челябинска прислали больше 500 вариантов названия для новой транспортной карты. Об этом рассказал замминистра транспорта Челябинской области Александр Егоров в большом интервью на радио «Комсомольская правда» в рамках разговора о новой маршрутной сети.

Самые популярные варианты — «ГорКа» (сокращенно от «городская карта»), «Урал», «Черешня», «Челяба», «Метеорит», «Телепорт», «Вездеход», «Челябинка». Все варианты с обоснованиями собрали в большой «экселевский» файл.

— Мне очень понравилось «Вжух», но не для всех пассажиров это подойдет. Отобрано 7-8 вариантов самых популярных. Сейчас мы немного переключились на более важную работу по маршрутной сети. Позже проведем финальное голосование и выберем из самых популярных вариантов один, — рассказал Александр Егоров.

Планируется, что новая карта появится в 2022 году, когда произойдет переход к новой транспортной модели.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Челябинске с 1 февраля начал действовать единый пересадочный билет. Чиновники объявили, что теперь люди смогут проехать по нему сразу на трех видах транспорта и сделать неограниченное количество пересадок. Главное — уложиться в 60 минут. Вот только пассажиров, пользующихся транспортными картами, этой новостью не удивишь. Такая возможность у них была и раньше. Мы узнали в городском управлении транспорта, в чем «фишка»? Отвечаем на пять главных вопросов о нововведении.

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