«Просим сохранять спокойствие»: в Челябинской области завоют сирены

В общественных местах будут оповещать сотрудники полиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 3 марта, с 10:00 до 14:00 в городах Челябинской области пройдет проверка систем оповещения. Помимо сирен будет прервано вещание радио «Россия», а через домофоны «Интерсвязи» будет произведен запуск проверочного речевого сообщения.

— Там, где электросирен нет или они слабо прослушиваются, предупреждением о передаче сообщения станут производственные гудки и сигналы транспортных средств. Тех, кто находятся на улице, в транспорте и других общественных местах оповещают сотрудники полиции, пожарной охраны и других служб, имеющих передвижные громкоговорящие установки, — сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

В областном центре учебная проверка запланирована с 13:00 до 13:30.

— Проверка учебная, просим сохранять спокойствие, — сообщили в мэрии.

Кстати, подобные проверки пройдут по всей стране 3 марта и 6 октября.

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