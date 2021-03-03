Жительницу Челябинска осудили за «помощь» нелегальным мигрантам

Нелегалов направляли работать в транспортные компании Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске осудили участницу преступной группы, которая делала гастарбайтерам поддельные документы, а также заключала с ними фиктивные трудовые договоры. За организацию незаконной миграции ей дали два года условно с испытательным сроком 2,5 года.

— Являясь членом организованной преступной группы, Семенова обеспечивала подделку в миграционных картах и паспортах иностранных граждан дата-штампов о пересечении государственной границы, разрешений на временное проживание, уведомлений о постановке на миграционный учет по месту пребывания. В дальнейшем иностранцы направлялись на работу в ООО «Челябинское такси», ООО «Консул», ООО «Караван», ООО «Автобусная компания», — рассказали в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Челябинской области.

С 2019 по 2020 год она «помогла» более 300 иностранным гражданам.

Летом прошлого года были осуждены другие члены ОПГ. Один из лидеров группы по фамилии Умурзаков занимался перевозкой иностранцев через российско-казахстанскую границу, его жена делал им прописку в квартирах у пьяниц. Но даже после того, как им вынесли приговор, Семенова продолжала свои работу, пока в сентябре к ней не нагрянули с обысками.

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