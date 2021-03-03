В Челябинской области снимут документальный фильм о голоде

Два корпуса ЮУГАУ в Троицке располагаются в исторических зданиях Фото: Эдуард ФАДЮШИН

В Троицке пройдут съемки документального фильма о голоде на Урале и в Поволжье в 1921-1922 годах. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, они запланированы на 4 марта.

— Над фильмом работает исторический журнал «Дилетант». Писатель и телеведущий Александр Архангельский, журналист Максим Курников и режиссер, шеф-редактор программы «Тем временем» на канале «Культура» Татьяна Сорокина проведут часть съемок на территории троицких исторических зданий, в частности в корпусах Южно-Уральского государственного аграрного университета, — сообщили в администрации Троицкого городского округа.

Фильм «Голод» призван рассказать о том, как на молодую Советскую Республику обрушился голод, вызванный множеством причин, от природных до социальных и политических, в числе которых последствия Первой мировой и Гражданской войн, экономическая блокада молодого советского государства со стороны западных стран, издержки эпохи военного коммунизма.

— Для нас этот фильм — способ вписать историю в учебники, запомнить всех, кто погиб тогда и сказать «Спасибо» тем, кто помогал, — рассказал Максим Курников.

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