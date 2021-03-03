Из нацпарка в Челябинской области эвакуировали 60-летнюю туристку

Туристку эвакуировали на снегоходе. Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области/vk.com

Златоустовские спасатели помогли жительнице Нижневартовска, повредившей ногу во время похода на Таганае. Туристическая группа шла пешком и в какой-то момент женщина подвернула ногу. Перелома не было, но идти дальше она не могла.

— Из-за сильной боли продолжать поход, окончание которого запланировано на 6 марта, она не могла, как и добраться самостоятельно до Центральной усадьбы с травмой ноги и тяжелым рюкзаком, — рассказала пресс-секретарь Поисково-спасательной службы Челябинской области Марина Яковлева.

Спасатели осмотрели пострадавшую и эвакуировали на снегоходе до Центральной усадьбы. От медпомощи туристка отказалась, объяснив, что обратиться к врачам удобней дома. Сразу же она отправилась на вокзал.

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