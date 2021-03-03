С начала пандемии ковид унес жизни более 2000 южноуральцев Фото: Олег ЗОЛОТО

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 3 марта 2021 года составило 52 689 (+ 171). Об этом сообщили в пресс-служба регионального минздрава.

За прошедшие сутки выписаны 182 человека (всего 45 256). На лечении остаются 5308 человек.

Скончались еще 10 зараженных. Непосредственно от COVID-19 — шесть человек. У остальных были другие серьезные заболевания и вирус нового типа стал сопутствующим.

В связи с коронавирусом горожане волнуются, будет ли проходить Масленица в Челябинске. «КП» выяснила, будут ли народные гулянья и что отменят. Самая актуальная информация о ситуации с распространением COVID-19 в регионе, — в нашем обзоре.

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