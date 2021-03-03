«20 лучших товаров Челябинской области» выявят лучших и обеспечат продвижение

Челябинский Центр стандартизации и метрологии объявил сбор заявок на конкурс «20 лучших товаров Челябинской области». Его победители получат уникальную возможность заявить о себе на федеральном уровне на конкурсе «100 лучших товаров России» в 2021 году.

С условиями участия в Конкурсе можно ознакомиться на сайте ФБУ «Челябинский ЦСМ» или по электронной почте: i.suslova@chelcsm.ru.

Конкурс проводится по номинациям: продовольственные товары, промышленные товары для населения, продукция производственно-технического назначения, услуги для населения. Стать лауреатом или дипломантом программы — значит, обеспечить на многие годы доброе имя своей продукции.

В 2020 году в конкурсе «100 лучших товаров России» в номинации продовольственные товары победили 19 видов продуктов от семи предприятий Челябинской области, которые завоевали звание лауреатов и дипломантов, а два вошли в «Золотую сотню» лучших отечественных товаров 2020 года, завоевав наивысший конкурсный балл.Это фаготтини со вкусом шоколада и лесного ореха «Первого хлебокомбината» и сметана с массовой долей жира 25% от АО «Чебаркульское молоко». Кроме того, продукция АО «Чебаркульское молоко» была награждена одной из высших наград конкурса — «Вкус качества».

В апреле пройдет еще одно значимое событие для производителей продуктов питания — международная выставка продуктов питания «Продэкспо — 2021» в Москве на Красной Пресне. Челябинскую область будут представлять ООО Группа компаний «Уральские кондитеры», артезианская вода «Agua Ирендык» от производителя ИП Кириллова Г.Ф., ООО «Власов ключ», ООО «Революция вкуса» («Сыры из Сыростана») — победитель первого национального конкурса региональных брендов «Вкусы России», ООО «Новые продукты» (ТМ «Бобсы», «Хрумстик», «Шокорех»), а также кондитерская фабрика «Демидовская забава». Организация региональной экспозиции на 28 международной выставке «Продэкспо — 2021» получила поддержку Правительства Челябинской области.