Активы под управлением «Райффайзен Капитал» выросли на 37% в 2020 году

Общие активы под управлением УК «Райффайзен Капитал» в 2020 году выросли на 37% по сравнению с 2019 годом и составили более 129 млрд рублей. Рост обусловлен высоким интересом к линейке инвестиционных продуктов УК, которая была качественно дополнена новыми стратегиями ДУ, а также биржевыми фондами. Операционный доход компании вырос на 43% год к году.

— Мы сфокусированы на том, чтобы нашим клиентам был доступен самый широкий спектр инвестиционных инструментов. В 2021 году мы продолжим развивать максимально востребованные стратегии, основываясь на анализе рынка и клиентских предпочтений, — отметила Ольга Сумина, генеральный директор УК «Райффайзен Капитал».

В 2020 году «Райффайзен Капитал» запустила несколько новых фондов, включая первый в России ПИФ https://www.raiffeisen.ru/about/press/releases/158090/, базирующийся на европейском ESG-подходе. Более подробная информация о фондах и инвестицицонных инструментах доступна на сайте УК «Райффайзен Капитал» https://www.raiffeisen-capital.ru/ .

Услуги по управлению паевыми инвестиционными фондами оказываются ООО «УК «Райффайзен Капитал». Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00640 от 21.04.09 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензия ФСФР России № 045-10230-001000 от 31.05.2007 на осуществление деятельности по доверительному управлению ценными бумагами.

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