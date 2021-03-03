Житель Челябинска два года скрывал смерть матери, чтобы получать ее пенсию

Пенсия 86-летней женщины приходила на банковскую карту Фото: Анастасия ОСИПОВА

61-летний житель Челябинска два года получал пенсию за мать, которой нет в живых. В августе 2018 года пожилая женщина скончалась от заболеваний. Мужчина нигде не работал и решил скрыть смерть матери, чтобы получать ее деньги. За это время он обогатился на 480 тыс. рублей.

— Ночью, на велосипеде, вывез тело в городской бор, где сжег, останки закопал на могиле отца, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Два года спустя он заявил в полицию о пропаже матери. Но в ходе опроса соседей и родственников выяснилось, что женщину не видели как раз с лета 2018 года.

Мужчина вину признал. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Калининский районный суд.

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