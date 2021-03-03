В Челябинске запретят парковку на 16 участках улиц

У Челябинцев снизится количество мест на парковку машин Фото: Василий Вахрин

Комитет дорожного хозяйства Челябинска объявил об установке дорожных знаков, которые будут указывать на запрет для остановки автомобилей. Их установят на 16 участках улиц города. Причиной таких мер стали возникающие пробки на дорогах из-за припаркованных машин.

Работы по установке дорожных знаков будут вестись до конца апреля. За их выполнение отвечает подрядчик АО «СМЭУ».

Остановка для автомобилей будет запрещена на следующих участках:

– ул. Труда, д. 164;

– ул. Горького, д. 68;

– ул. Автодорожная (предзаводская территория АО «ЧЦЗ»);

– ул. Энтузиастов, д. 2;

– ул. Коммуны, д. 137;

– ул. Энтузиастов, д. 21А (после выезда с дворовой территории);

– ул. Энтузиастов д. 15В;

– ул. Доватора, д. 35/1;

– ул. Железнодорожная, д. 7;

– Привокзальная площадь, д. 1;

– ул. Свободы, д. 169;

– Свердловский пр., д. 84;

– ул. Воровского, д. 40;

– ул. Скульптора Головницкого от ул. Габдуллы Тукая до ул. Александра Шмакова;

– ул. Жилая, 376В;

– ул. Чичерина, 30 корпус 5 (при движении по пр. Победы).