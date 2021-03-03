Первый матч прошел в Уфе Фото: Рустем АХУНОВ

В среду, 3 марта, черно-белые одержали уверенную победу в Уфе. Рассказываем, что произошло после матча Салават Юлаев-Трактор Челябинск.

Главный тренер «черно-белых» Анвар Гатиятулин после успешного поединка был краток:

— Ребята сыграли самоотверженно. Действовали по заданию. Я не буду выделять кого-то из игроков. Были ошибки. Есть время отдохнуть и посмотреть, что были за недочеты и как их исправить. Выиграли в первом матче. Вся борьба еще впереди, — прокомментировал итог матча с "Салаватом Юлаевым" Анвар Гатиятулин.

Наставник уфимцев Томи Лямся посетовал на то, что это был первый матч серии, и чувствовалось давление домашних трибун. А еще отлично сыграл голкипер "Трактора", который не раз спасал ворота гостей.

Напомним, очередной матч плей-офф 1/4 финала Восточной конференции «Трактор» 5 марта также проведет в Уфе (начало в 19.00).

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