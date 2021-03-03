Два челябинца устроили подпольную нарколабораторию в бане на садовом участке

Наркодилеров также будут судить и за хранение оружия и боеприпасов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Челябинской области передала в суд уголовное дело в отношении двух жителей региона. Они обвиняются в производстве и сбыте наркотиков, а также в хранении оружия и боеприпасов.

По данным следствия, мужчины приобрели в прошлом году реагенты, прекурсоры и химическое оборудование для производства наркотиков. Затем они оборудовали лабораторию в бане на одном из садовых участков в Сосновском районе.

Готовый товар злоумышленники распространяли путем «закладок» в Челябинской и Свердловской областях. Клиентов находили через интернет-магазин, который заранее создали для продажи наркотиков. Но в дела злоумышленников вмешались полицейские.

— Сотрудниками правоохранительных органов из незаконного оборота изъято свыше 2,7 кг. наркотических средств. Также в ходе обыска в автомобиле одного из обвиняемых изъят охотничий карабин с патронами, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Уголовное дело в отношении двух жителей Южного Урала рассмотрят в областном суде.

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