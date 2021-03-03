В Челябинской области обезглавили отдел полиции из-за подозрений в коррупции

Если вина начальства отдела МВД будет доказана, то их уволят из органов и привлекут к уголовной ответственности Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинской области отстранили от работы руководство отдела полиции по Каслинскому району из-за подозрений в коррупции. Как предварительно установили сотрудники собственной безопасности главка и ФСБ, начальство могло присвоить себе премии подчиненных.

— Проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств. В случае подтверждения фактов противоправной деятельности руководители будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечены к ответственности, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Собранные оперативниками доказательства и материалы будут переданы в Следственный комитет для принятия процессуального решения.

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