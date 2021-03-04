Отогреемся: в Челябинской области потеплеет до +2 градусов

Тепло придет в регион ненадолго. Фото: Алексей ФОКИН

Синоптики челябинского гидрометеоцентра обещают в пятницу, 5 марта, по-весеннему теплую погоду. Ночью ожидается -7, -12, а днем воздух прогреется до -3, +2 градусов. После затяжных холодов, наконец, отогреемся. Правда, в отдельных районах синоптики прогнозируют метели. Ветер ожидается юго-западный 6-11 м/с, отдельные порывы достигнут 15-20 м/с. В целом будет облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег.

В субботу уже будет холоднее. Ночью -9,-14, при прояснении до -18. Днем -2,-7, тоже со снегом.

В Челябинске завтра ночью ожидается -10,-12, днем -1,+1, облачно с прояснениями, небольшой снег, ветер юго-западный 6-11, порывы до 14 м/с. В субботу ночью будет -12, -14, днем -3, -5, без осадков.

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