Учителя в Челябинской области получили по 560 тысяч от выпускника-миллиардера

Более полумиллиона получили трое педагогов. Фото: кадр с видео

В школе №56 Магнитогорска накануне, 3 марта, наградили победителей конкурса «Учитель — сердце школы». Трое педагогов получили по 560 тысяч рублей от выпускника Игоря Рыбакова — известного предпринимателя, промышленника и миллиардера, занимающего 96 место в списке Forbes. Это учитель химии Тамара Бадоля, которая проработала в школе 34 года и вела уроки у Рыбакова, учитель русского языка и литературы Юлия Иванова и учитель математики Юлия Алфимова.

Призы миллиардер лично вручил педагогам на торжественной церемонии. Игорь Рыбаков заявил, что конкурс «Учитель — сердце школы» будет проводится ежегодно.

— Мы будем каждый год собираться на такую премию, чтобы одарить признанием, любовью, сердца, которые наполняют нашу школу теплом, любовью, энергией и будущим, которое мы делаем своими руками, — сказал бизнесмен.

Напомним, конкурс проводился в школе впервые. Победителей выбирали выпускники, голосуя на специальной онлайн-платформе. В список финалистов вошли 10 учителей. Педагогов, набравших больше всего голосов, выбирала независимая система.

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