«Это страшно»: челябинцы пожаловались на опасный перекресток возле школы

Через опасный участок дороги каждый день ходят десятки школьников Фото: кадр с видео

Жители домов рядом с образовательным центром «Ньютон» жалуются на опасный переход на перекрестке улиц 250 лет Челябинску и Академика Макеева. Челябинка Ирина рассказала, как чуть не попала под колеса накануне утром.

— Первый ряд машин остановился, чтобы пропустить пешехода, а второй ряд не понял, почему тормозит первый и на моих глазах врезался в притормозившую машину. Автомобиль пролетел передо мной еще метров 5-6. Если бы я была ребенком, я бы не догадалась остановиться. Это страшно, страшно, что более полугода город нас не слышит. Здесь нужен светофор и ограничение скорости, — рассказала девушка.

На своей странице в Instagram девушка также выложила видео, как автомобилисты не хотят пропускать ребенка. Вскоре ей пришел ответ от управляющей компании ЖК «Ньютон» с обещанием направить обращение в комитет дорожного хозяйства.

В ГИБДД города корреспонденту КП-Челябинск ответили, что ДТП на этом участке в сводке нет. Возможно, водителям удалось договориться и разъехаться без оформления аварии.

Что касается светофора, в Госавтоинспекции хоть и напомнили, что не занимаются их установкой, но все-таки прокомментировали ситуацию с проблемным участком.

— В 2021 году планируется реконструкция перекрестка с установкой светофорного объекта, — рассказали в ГИБДД.

Почему же сейчас нельзя сделать временные ограничители скорости или приблизить к перекрестку посты ДПС, — вопрос риторический. КП-Челябинск направит запрос в администрацию Челябинска.

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