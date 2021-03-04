В Челябинске молодая мама с младенцем на иномарке врезались в автобус

Водитель не справилась с управлением. Фото: ГИБДД Челябинска

Авария произошла накануне вечером, 3 марта, возле дома №3 на проспекте Ленина. 29-летняя девушка за рулем Volkswagen не справилась с управлением и попала в ДТП. В салоне с ней был годовалый малыш.

— Женщина выехала за пределы проезжей части, где наехала на снежный вал, после чего изменила направление движения и столкнулась с движущимся со встречного направления прямо автобусом «Лиаз», — рассказали в пресс-службе отделения пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

Маме и ребенку понадобилась помощь врачей. Мы сделали запрос в горздрав, чтобы узнать, насколько серьезно пострадала семья.

Авария произошла в ​Тракторозаводском районе. Фото: ГИБДД Челябинска

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