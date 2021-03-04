В Челябинске умер профессор Александр Дудоров, который занимался изучением метеорита

Фото: пресс-служба ЧелГУ

Александр Егорович Дудоров, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой теоретической физики ЧелГУ, умер накануне, 3 марта. Ему было 75 лет. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Александр Дуров всю свою жизнь посвятил науке: был одним из пионеров теоретических исследований магнитогазодинамических процессов в межзвездной среде, основал научную школу по теме звездообразования, разработал теорию остаточного магнитного поля, являлся экспертом в области численного моделирования в астрофизике. Сыграл ведущую роль в теоретических и полевых исследованиях метеорита «Челябинск». В ЧелГУ Дудуров проработал 43 года, организовал кафедру теоретической физики и три года возглавлял физический факультет.

— Теперь на небосклоне два Дудорова: Международный астрономический союз присвоил имя Dudorov открытой в 1981 году «малой планете» — астероиду Главного пояса 8795 (1981 E09). Информация о прощании с профессором появится позже. Скорбим, — прокомментировали в университете.

В ЧелГУ рассказали, что ученики вспоминают остроту ума своего преподавателя, принципиальность, отзывчивость, чувство юмора и, конечно, неиссякаемое стремление познавать природу. А коллеги отмечают, что Александр Дудуров сделал очень много для науки.

Напомним, в ноябре ушел из жизни еще один известнейший профессор, работавший в ЧелГУ, — археолог Геннадий Зданович, который открыл Аркаим.

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