Стала известна причина смерти исследователя челябинского метеорита Александра Дудурова

Александр Егорович Дудоров был знаковой фигурой для мировой науки. Фото: ЧелГУ

В Челябинске накануне, 3 марта, умер профессор Александр Дудоров. На его счету множество важных научных трудов, в том числе исследование челябинского метеорита. Как сообщили КП-Челябинск в пресс-службе университета, Александр Егорович болел коронавирусом, но у него были и другие серьезные заболевания.

Александр Егорович Дудоров был знаковой фигурой для мировой науки. Одним из первых занялся теоретическими исследованиями магнитогазодинамических процессов в межзвездной среде, основал научную школу по теме звездообразования, разработал теорию остаточного магнитного поля, был экспертом в области численного моделирования в астрофизике. Его именем назвали даже астероид. Такой награды профессор удостоился за вклад в изучение метеорита «Челябинск». Астероид Dudorov был открыт 3 июля 1981 года. Находится он в том же астероидном поясе, откуда прилетел челябинский метеорит — между орбитами Марса и Юпитера.

Ко второй годовщине Челябинского болида вышла книга о метеорите под редакцией профессора Александра Дудорова и ученого из НАСА, выпускника ЧелГУ, Николая Горькавого. В книге не только приведены научные результаты, но и рассказывается — как и при каких обстоятельствах они были получены.

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