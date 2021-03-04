Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 4 марта составляет 52 854 человека. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 3 марта 2021 года составило 52 854 человека. Накануне диагноз подтвердился еще у 165 человек, среди них школьников нет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

За прошедшие сутки выписаны 179 человек, всего с начала пандемии ковид победили 45 435 южноуральцев. На лечении остаются 5285 человек.

Скончались еще девять зараженных. Непосредственно от COVID-19 — семь человек. У остальных были другие серьезные заболевания, ковид стал сопутствующим.

В связи с коронавирусом горожане волнуются, будет ли проходить Масленица в Челябинске. «КП» выяснила, будут ли народные гулянья, и что отменят. Самая актуальная информация о ситуации с распространением COVID-19 в регионе, — в нашем материале.

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