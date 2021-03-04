Госпрограмма в действии: соцвыплаты на жилье и благоустройство сельских территорий

В региональном министерстве сельского хозяйства вручили свидетельства на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья. На эти цели в 2021 году направлено 85,2 млн рублей (71,2 млн — из областного бюджета, 14 млн руб. — из федерального).

Как отметил на торжественном вручении свидетельств заместитель Губернатора Челябинской области Евгений Голицын, программа в целом направлена на создание комфортных, современных условий жизни на селе, и помощь в решении жилищного вопроса — одна из самых востребованных. Ежегодно социальные выплаты получают работники агропредприятий, фермерских хозяйств, социальной сферы села. Это позволяет укрепить кадровый потенциал агрокомплекса, обеспечивающего продовольственную безопасность жителей всей Челябинской области.

Загир Абдрахманов из деревни Яраткулова Аргаяшского района воспитывает с супругой пятерых детей. Сейчас семья живет в однокомнатной квартире в доме на трех хозяев с земельным участком.

— Сейчас подыскиваем жилье, нам положено по программе 126 квадратных метров, — рассказывает Загир Абдрахманов. — Хочется, чтобы новое жилье соответствовало всем условиям, у каждого была бы отдельная комната, и чтобы земля была — картошку сажать, скотину и птицу держать.

Марат Камалов, руководитель фермерского хозяйства, где трудится Загир Абдрахманов, отзывается о своем работнике только положительно:

— Это профессионал в своем деле, трудится на комбайнах и тракторах от посадки до уборки. Мы заинтересованы в таких высококвалифицированных специалистах, ведь мы возделываем 1000 га зерновых культур, 140 гектаров картофеля.

Помимо выплат на улучшение жилищных условий, средства программы (в целом 411 млн рублей) будут направлены также на строительство сельских автодорог и развитие сельских агломераций (ремонт школ, детских садов, библиотек, клубов, приобретение транспорта для социальных объектов, в пос. Кичигинский завершится строительство культурно-досугового центра).