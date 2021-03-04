В горздраве Челябинска рассказали о состоянии мамы и младенца, пострадавших в ДТП с автобусом

Девушка не справилась с управлением и столкнулась с автобусом. Фото: ГИБДД Челябинска

28-летняя челябинка, которая врезалась в автобус на проспекте Ленина, и ее семимесячный ребенок сейчас находятся в больнице. Об этом КП-Челябинск рассказали в горздраве.

— Женщина госпитализирована в ОКБ №3 с тяжелыми травмами. Ребенок госпитализирован в ДОКБ с подозрением на сотрясение мозга, — сообщили в ведомстве.

Напомним, авария произошла вечером 3 марта на проспекте Ленина. По информации ГИБДД, девушка за рулем Volkswagen не справилась с управлением, наехала на снежный вал, а затем столкнулась со встречным автобусом.

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