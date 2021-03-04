МГТУ им. Г.И. Носова развивает сотрудничество с ЦНИИчермет им. И.П. Бардина

Делегация Центрального научно-исследовательского института черной металлургии им. И.П. Бардина посетила Магнитогорский государственный технический университет.Участники встречи наметили дальнейшее развитие взаимовыгодных партнерских отношений.

Государственный научный центр Российской Федерации «Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им. И.П. Бардина» известен в России и за рубежом своими разработками в области металлических материалов и металлургических технологий. Институт имеет опыт многолетнего сотрудничества со всеми ведущими металлургическими заводами России и стран СНГ, а также предприятиями металлопотребляющих отраслей и научно-исследовательскими институтами.

Представители института имени И.П. Бардина ознакомились с учебно-научным центром университета. Гости посетили инжиниринговый центр «Термодеформ-МГТУ», где представлен весь основной производственный процесс в миниатюре — вакуумная индукционная печь и интегрированная с ней машина непрерывного литья заготовок, и прокатный стан.

Побывали специалисты и в научно-исследовательском институтенаносталей, который занимается организацией и проведением фундаментальных и прикладных исследований, опытно-конструкторских работ в области создания наноматериалов и наносталей.

Кроме этого, ученые наблюдали за тем, как корейские специалисты проводили пуско-наладочные работы на лабораторном стане асимметричной прокатки. Он появился в МГТУ благодаря победе научного коллектива под руководством профессора, доктора технических наук Александра Песина в конкурсе «мегагрантов». Стан, не имеющий аналогов в России, позволит получать металлические материалы повышенной прочности и пластичности для авиационной, автомобильной и других отраслей промышленности.

Также гостям продемонстрировали проекты специалистов инновационного центра «РНД МГТУ». Среди них — мягкие пассивные экзоскелеты, созданные для работников промышленных предприятий. Экзоскелет призван облегчить труд сотрудника при работе, к примеру, с тяжелым инструментом, и существенно снижает нагрузку на плечевой пояс, спину. Представители компании рассказали и о разработке инновационных продуктов в области Индустрии 4.0 — технологии машинного зрения, обработки и анализа больших данных, промышленного Интернета вещей, аддитивных технологий, математического моделирования, автоматизации и цифровизации производства.

По итогам встречи ректор Михаил Чукин предложил представителям ЦНИИчермет им. И.П. Бардина присоединиться к консорциуму научно-образовательных и научных организаций, объединений и союзов производственных предприятий, который формируется по инициативе МГТУ им. Г.И. Носова, с целью развития отрасли черной металлургии и новых материалов. Согласие о вхождении в консорциум уже подтвердили Ассоциация предприятий черной металлургии «Русская Сталь», два научных института РАН и семь университетов России.