В Челябинске стартовала акция «Едем вместе!»

Накануне старт акции дали в фитнес-клубе «Норма» уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова вместе с игроками баскетбольного клуба «ЧелБаскет». Накрутить первые километры им помогал актер сериалов «СашаТаня» на ТНТ, «Универ.Новая общага», резидент «Comedy Батл» Арсен Карапетян.

В этот же день стартовые заезды проекта «Едем вместе» прошли еще в двух фитнес-клубах города Челябинска.

В этом году акция проходит в он-лайн формате. Это упрощает участие в благотворительном веломарафоне. Любой человек может накрутить свои километры, где угодно, в любое удобное время в течение февраля — мая 2021 года. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, выбрать посильную дистанцию, преодолеть ее и отправить фото с хэштегами #едемвместе #крутидобро в группы проекта в социальных сетях.

Те, у кого нет велотренажера, могут бесплатно прийти любой из фитнес-клубов — партнеров проекта (список есть на сайте проекта) и там накрутить нужные километры.

Проект «Едем вместе!» реализуется при поддержке Министерства социальных отношений Челябинской области и Уполномоченного по правам ребенка Евгении Майоровой.

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