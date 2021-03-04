«Он много сделал для науки и для нас»: сотрудник NASA Николай Горькавый прокомментировал смерть профессора Александра Дудорова

Николай Горькавый - выпускник ЧелГУ. Фото: ЧелГУ, wikipedia.org

Научное сообщество скорбит в связи со смертью исследователя челябинского метеорита, астрофизика, профессора ЧелГУ Александра Дудорова. Коллеги и ученики выражают искренние соболезнования семье и близким Александра Егоровича.

— Он много сделал для науки и для нас, первых выпускников кафедры теоретической физики, закончивших университет 40 лет назад. Он навсегда останется нашим научным руководителем, соавтором и другом, — сказал астрофизик, старший аналитик NASA, директор Гринвичского научно-технологического института Николай Горькавый.

— Александр Егорович основал кафедру теоретической физики ЧелГУ и много лет был ее руководителем. Под его руководством развивалась научная школа по теме звездообразования в магнитных вращающихся протозвездных облаках. Александр Егорович был яркой личностью и выдающимся ученым. Мы будем помнить его как искреннего и доброго человека, как нашего Учителя. Глубоко скорбим и выражаем соболезнования родным и близким Александра Егоровича. Он навсегда останется в наших сердцах, — прокомментировали кончину профессора сотрудники кафедры теоретической физики ЧелГУ.

Ученики вспоминают неиссякаемое стремление Александра Дудорова познавать природу во всех ее проявлениях, остроту ума, принципиальность, отзывчивость и чувство юмора.

Напомним, Александр Дудуров умер 3 марта, на 75-ом году жизни. Как сообщили в университете, он болел коронавирусом, но у него были и другие серьезные заболевания.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru