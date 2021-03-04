На проспекте Ленина в Челябинске провалился асфальт

Обвал произошел из-за работ на подземных инженерных сетях. Фото: комитет дорожного хозяйства Челябинска
В Челябинске на перекрестке проспекта Ленина и улицы Энгельса провалился асфальт из-за работ на подземных инженерных сетях.
— Во избежание аварийных ситуаций будет установлен дорожный знак 3.24, ограничивающий скорость на данном перекрестке до 20 км/час, — рассказали в комитете дорожного хозяйства Челябинска.
Знак на участке поставили временно. Когда потеплеет, дорожники устранят дефект и уберут знак.
В мэрии попросили водителей быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения, а также обращать внимание, что на перекрестке установлены камеры фото-видеофиксации.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru