На проспекте Ленина в Челябинске провалился асфальт

Обвал произошел из-за работ на подземных инженерных сетях. Фото: комитет дорожного хозяйства Челябинска

В Челябинске на перекрестке проспекта Ленина и улицы Энгельса провалился асфальт из-за работ на подземных инженерных сетях.

— Во избежание аварийных ситуаций будет установлен дорожный знак 3.24, ограничивающий скорость на данном перекрестке до 20 км/час, — рассказали в комитете дорожного хозяйства Челябинска.

Знак на участке поставили временно. Когда потеплеет, дорожники устранят дефект и уберут знак.

В мэрии попросили водителей быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения, а также обращать внимание, что на перекрестке установлены камеры фото-видеофиксации.

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