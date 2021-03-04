Лучшие друзья девушек на 8 Марта: цветы и бриллианты

Аналитики МТС изучили траты жителей Челябинской области накануне Международного женского дня. Анализ обезличенных данных клиентов МТС Банка за март 2020 года показал, что самые популярные подарки на 8 марта — цветы, ювелирные украшения и игрушки, а проводить этот день южноуральцы предпочитают в театрах и кинотеатрах.

МТС Банк предположил, какие приятные сюрпризы могут получить представительницы прекрасного пола на 8 марта, исходя из данных прошлого года.

На 8 марта наибольшей популярностью пользуются походы в театры и кинотеатры — количество покупок билетов в прошлом году, несмотря на ограничения, на 86% и на 79% больше, чем в среднем в марте. На втором месте — путешествия: авиабилеты покупают на 51% чаще, железнодорожные билеты — на 44%, а отели бронируют — на 37% чаще. Длинные выходные — хороший повод для мини-отпуска и смены обстановки.

Также значительно увеличивается количество транзакций в фотостудиях и ресторанах — рост на 36% и 24%по сравнению со средними показателями марта.

Часть мужчин предпочитает устроить домашний праздник, о чем свидетельствует рост заказов еды на дом на 18% и увеличение количества покупок в супермаркетах на 9%.

Лучшие подарки

Аналитики МТС выделили 10 категорий, в которых значительно увеличивается количество транзакций за неделю до 8 марта по сравнению со средними значениями этого месяца.

Традиционно на 8 марта мужчины дарят женщинам цветы — они могут быть как самостоятельным подарком, так и дополнением к нему. Количество транзакций в цветочных магазинах вырастает в 5,5 раза по сравнению со средними показателями марта. Ювелирные украшения также желанный подарок для многих женщин — здесь количество покупок увеличивается в 3,7 раза. Замыкают первую тройку по росту транзакций игрушки — на 72%.

Методология исследования

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка в Челябинской области. Учитывались платежные операции в марте 2020 года.

Увеличение количества транзакций по картам клиентов МТС Банка за неделю до 8 марта по сравнению со средними значениями марта 2020 года.

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