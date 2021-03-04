5 марта в Челябинской области ожидается шторм

Южноуральцев просят быть предельно аккуратными Фото: Олег УКЛАДОВ

В ночь на 5 марта, а затем и днем в Челябинской области ожидается шторм. Об этом сегодня сообщили в Миндортрансе. По данным ведомства, в горных районах региона прогнозируется сильный снег и метели, а на дорогах — гололедица.

— Ветер 9-14 м/с, местами с порывами до 17-22 м/с, — добавили в Миндортрансе.

Жителей области просят быть предельно аккуратными на дорогах.

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