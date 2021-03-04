Прокуратура возбудила дело на водоканал в Челябинской области за загрязнение озера нечистотами

Сточными водами затопило не только улицы поселка но и западный берег озера Курлады. Фото: прокуратура Челябинской области

В поселке Кадровик под Копейском прорвало канализацию. Сточными водами затопило не только улицы, но и западный берег озера Курлады. Прокуратура вместе со специалистами министерства экологии Челябинской области осмотрели территорию и зафиксировали последствия разлива.

В результате на МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» возбудили административное дело по статье «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе и транспортировании отходов производства и потребления».

— Материалы направлены в министерство экологии для рассмотрения по существу. Ситуация остается на контроле прокуратуры Копейска, — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

СПРАВКА КП

Озеро Курлады имеет огромное значение для гнездовий водоплавающих птиц. Здесь пьют гнезда бакланы, пеликаны, поганки, лысухи, норковые утки и чайки. Союзом охраны птиц России озеро включено в программу «Ключевых орнитологических территорий».

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