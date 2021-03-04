Челябинцы выбирают для записи на прививку от ковида портал госуслуг

На прививку можно записаться на портале госуслуг самому и записать своих близких. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Челябинцы все чаще выбирают портал госуслуг для записи на прививку от коронавируса. Об этом в четверг, 4 марта, на пресс-конференции, посвященной ходу кампании по вакцинации от COVID-19, сообщил министр информационных технологий Челябинской области Игорь Фетисов.

С начала прививочной кампании в регионе через портал госуслуг на вакцинацию заявились более 5 тыс. человек.

Для того, чтобы записаться, нужна учетная запись на портале госуслуг: она есть у 3 млн. жителей Южного Урала. В личном кабинете на портале требуется полная информация: кроме фамилии, имени и отчества нужен адрес регистрации: данные сориентируют по выбору прививочного кабинета. Нужен номер телефона — по нему свяжутся, если после регистрации на вакцинацию человек попадет в лист ожидания.

Листы ожидания, к слову, формируются, если в поликлинике вакцина закончилась и на подходе очередная партия препарата.

Более того, на портале госуслуг на прививку можно записать и своих близких. Например, пожилых родителей. Нужно указать личные данные человека, номер стразового полиса и СНИЛС.

В январе губернатор Алексей Текслер поручил провести кампанию по вакцинации без очередей: «При увеличении количества поступлений организационная работа будет крайне важна, чтобы не было очередей, проблем с вакцинированием».

Онлайн-запись позволяет избежать очередей и прийти в прививочный кабинет точно ко времени.

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