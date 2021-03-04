В Челябинске начали прочищать ливневки к весенней оттепели

Так выглядели дороги на Тополиной аллее в сентябре 2020 года во время ливней

Власти Челябинска начали подготовку ливневок к весенней оттепели. Об этом сообщила мэр Наталья Котова в эфире радио «Комсомольская правда».

— Противопаводковые мероприятия, которые осуществляет МУП «ЭВИС», мы начинаем заранее. Уже сейчас определены вероятные места подтопления и начинается работа по разработке мер их предотвращения: составлен график, организована работа по очистке водопропускных труб, лотков, дождеприемных решеток, — прокомментировала Наталья Котова. — Где-то в зависимости от ситуации используется горячая вода.

Глава Челябинска добавила, что обычно вся эта работа начинается 1 марта и находится на контроле.

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