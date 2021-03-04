Мэр Челябинска рассказала, когда откроют благоустроенную набережную реки Миасс

В ходе строительства участка набережной у филармонии рабочие обнаружили историческую кладку набережной XIX века Фото: Юрий Латышев

Набережную реки Миасс, благоустройство которой проходит в несколько этапов, планируют открыть для прогулок горожан ко Дню города в сентябре 2021 года. Об этом глава Челябинска Наталья Котова рассказала в эфире радио «Комсомольская правда».

— В 2021 году планируются работы на двух участках набережной. Первый — по благоустройству за «Мегаполисом» от улицы Красной до Свердловского проспекта. Контракт с подрядчиком уже заключен. Второй участок — это тот, где нас подвел подрядчик, — от филармонии до конгресс-холла. В настоящий момент размещена заявка на поиск подрядчика на этот объект, — сообщила Наталья Котова.

Она пояснила, что по проекту будет благоустроен большой участок набережной — сделана пешеходная зона, установлены малые формы, проведено озеленение.

— Надеемся, что придет подрядчик, и ко Дню города по набережной уже можно будет гулять, добавила мэр.

Напомним, о поисках нового подрядчика для набережной мэр Наталья Котова говорила еще в январе на пресс-конференции по итогам 2020 года. Тогда же она не исключила вероятности, что компания, сорвавшая сроки строительства, захочет снова поучаствовать в конкурсе.

Набережная является одним из самых многострадальных проектов Челябинска. Изначально планировалось, что ее откроют 15 декабря 2020 года, но уже февраль 2021, а погулять там как-то не выходит. С самого начала все пошло наперекосяк, и пока подрядчик готовился к работе, мэрия заплатила часть денег по контракту другой компании, тем самым отдав проект им. Потом во время строительства обнаружили древнюю подпорную стену, из-за чего тоже пришлось приостановить работы.

Под конец 2020 года делами заинтересовалась прокуратура и сделала виноватой администрацию города. Как оказалось, управление дорожного хозяйства вовремя не получило разрешение на строительство. Позже губернатор региона Алексей Текслер заявил, что набережную достроят в 2021 году.

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