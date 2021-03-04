УФАС заподозрило «ДоДо пицца» в нарушении рекламного законодательства

В УФАС считают, что реклама пиццы должна иметь критерий, по которому и проходит сравнение Фото: Михаил ФРОЛОВ

В УФАС поступила жалоба от жителя Челябинска на сеть пиццерий «ДоДо пицца». Он сообщил, что в интернете распространяется реклама со следующим содержанием: «Доставка вкусной пиццы - Додо Пицца лучшая в России».

В антимонопольной службе уже начали работать с поступившей жалобой. В ведомстве заявляют, что реклама с использованием сравнительной характеристики объекта должна приводиться с указанием критерия, по которому как раз идет сравнение. При этом приводимый пример также должен иметь и объективное подтверждение.

— Реклама, не сопровождаемая таким подтверждением, должна считаться недостоверной как содержащая не соответствующие действительности сведения о преимуществах рекламируемого объекта, — сообщили в УФАС.

Если рекламу пиццерии после проверки признают недостоверной, то на нее будет заведено административное дело.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru