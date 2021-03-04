«Сильный ветер и снегопад»: МЧС предупредило об ухудшении погоды в Челябинской области

Погода на Южном Урале продолжает приносить неприятные сюрпризы Фото: Олег УКЛАДОВ

На Челябинскую область вновь надвигается снегопад и сильный ветер. Как сообщили в региональном управлении МЧС, погода может испортиться уже в ближайшие дни.

— На территории Челябинской области 5 и 6 марта ожидается сильный снег и порывы ветра до 17-22 м/c, — сообщили в ведомстве.

В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. Гражданам рекомендуется убрать хозяйственные вещи с балконов и закрыть все окна. Также при сильном ветре не следует стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.

В случае возникновения ЧП во время непогоды необходимо звонить по телефонам экстренных служб – «112» и «101».

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