Челябинск попал в топ-10 городов, где можно начать жизнь с нуля

Однако экологическая ситуация в городе не самая лучшая Фото: Андрей АБРАМОВ

Эксперты сервиса бронирования жилья TVIL.RU по результатам общественного опроса назвали топ-10 городов, где можно начать жизнь с чистого листа. В этот список попал и Челябинск — он занял десятое место.

— Самыми популярными городами, где россияне хотели бы начать новую жизнь стали Краснодар (28.75 %), Санкт-Петербург (18.75 %) и Севастополь (13.75 %), — рассказали эксперты TVIL.RU.

Места в списке городов, где можно начать новую жизнь, расположились следующим образом:

Краснодар

Санкт-Петербург

Севастополь

Москва

Калининград

Ростов-на-Дону

Казань

Тюмень

Новосибирск

Челябинск

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