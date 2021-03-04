Челябинск попал в топ-10 городов, где можно начать жизнь с нуля

Однако экологическая ситуация в городе не самая лучшая
Фото: Андрей АБРАМОВ
Эксперты сервиса бронирования жилья TVIL.RU по результатам общественного опроса назвали топ-10 городов, где можно начать жизнь с чистого листа. В этот список попал и Челябинск — он занял десятое место.
— Самыми популярными городами, где россияне хотели бы начать новую жизнь стали Краснодар (28.75 %), Санкт-Петербург (18.75 %) и Севастополь (13.75 %), — рассказали эксперты TVIL.RU.
Места в списке городов, где можно начать новую жизнь, расположились следующим образом:
Краснодар
Санкт-Петербург
Севастополь
Москва
Калининград
Ростов-на-Дону
Казань
Тюмень
Новосибирск
Челябинск
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