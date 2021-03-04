В Челябинской области грузовик насмерть задавил пенсионерку

Скриншот с видео: Управление ГИБДД по Челябинской области

Инцидент со смертельным исходом произошел сегодня, 4 марта, в Троицке Челябинской области возле дома на улице Советская, 64А. Мужчина 59-лет, управляя грузовиком Hino, сдавал назад и сбил 72-летнюю женщину, которая переходила дорогу в этот момент.

— В результате аварии женщина скончалась от полученных травм при транспортировке в медицинское учреждение, — сообщили в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

В ведомстве также добавили, что движение задним ходом — это опасный маневр, который разрешается при условии того, что он не создаст помех другим участникам движения. В случае необходимости водитель должен будет прибегнуть к помощи посторонних.

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