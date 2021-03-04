Ждем премьер: Текслер рассказал, чем будет жить театр оперы и балета

Артистам и музыкантам театра, концертмейстерам и режиссерам вручили граны попечительского совета. Фото: gubernator74.ru

В четверг, 4 марта, губернатор Алексей Текслер провел первое в нынешнем году заседание попечительского совета театра оперы и балета им. Глинки. Говорили о грядущих планах развития храма искусств.

— Будут новые премьеры, новые постановки. В фойе третьего этажа появиться музей. Обновим здание: театр не обновлялся с момента начала его работы. Продолжим укреплять материально-техническую базу. Задачи большие, серьезные, — сказал глава региона.

В этом году по соглашению с Большим театром на Южном Урале ждут гастроли главного театра страны. Соглашение, напомним, заключено в 2017 году, на пять лет.

Поддержка театра оперы и балета регионом выразится в реализации творческих проектов и инициатив театра, подчеркнул губернатор.

После заседания попечительского совета в новом балетном зале артистам труппы и оркестра, концертмейстерам и режиссерам вручили гранты за творческий вклад в развитие театра. Премии вручаются с 2017 года.

Кстати, в нынешнем году театру оперы и балета им. Глинки исполняется 65 лет. Попечительский совет готовится к юбилею храма Мельпомены.

Задач по развитию тетра много, и попечительский совет участвует в их решении. Фото: gubernator74.ru

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