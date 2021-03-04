В минэкономразвития подсчитали, сколько загородных номеров нужно в Челябинской области

Ежегодно в Челябинскую область приезжает более 2,5 млн туристов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Заместитель министра экономического развития Челябинской области Андрей Минченко сообщил, на что следует обратить внимание при улучшении сферы туризма в регионе. Как он написал в своей авторской колонке на сайте «Полит74», Южному Уралу следует вложить средства на строительство загородных отелей.

— Инвестиционный потенциал туристической отрасли Челябинской области очень велик и позволяет уверенно планировать строительство на популярных туристских территориях новых загородных отелей с общим номерным фондом не менее 9 – 10 тысяч номеров. Разумеется, при условии реализации системы дополнительных мер по формированию туристических потоков, — пишет замминистра.

При этом Минченко подчеркнул, что при развитии туристического потенциала Челябинской области нужно обратить внимание и на целевую аудиторию. К ней относится население соседних регионов в радиусе автомобильный доступности (порядка 600 км). А это, по подсчетам замминистра, более 21 млн человек.

— Разумеется, мы будем выстраивать также продукты и в расчёте на авиационный и железнодорожный трафик, на пакетные предложения федеральных туроператоров, ориентированных для гостей из Москвы и центральной России. Но объем подобных продуктов на первых порах не будет очень большим, — объясняет Минченко.

Замминистра также добавил, что в регионе необходимо создать больше достопримечательностей и зрелищных объектов, связанных с падением метеорита в 2013 году, так как большинство россиян ассоциирует Южный Урал именно с этим событием.

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