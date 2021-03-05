Синоптики рассказали, чего ждать челябинцам от погоды в выходные

Прогулки может осложнить сильный ветер. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинской области в ближайшие выходные, 6 и 7 марта, придут метели и похолодание до -18°С ночью и -10 °С днем. Ненастную погоду в регион принесет сильный ветер, порывы которого местами будут достигать 17-22 м/с.

По прогнозу синоптиков челябинского гидрометцентра, сегодня в Челябинске 0...+2 °С днем, юго-западный ветер — 9-14 метров в секунду. Облачная погода с прояснениями, небольшой снег и слабая метель.

В выходные в регионе, по данным гидрометцентра, ожидается юго-западный и западный ветер 4-9 м/с, местами порывы до 16-17 м/с. Ожидается облачная погода с прояснением, небольшой снег, в отдельных районах метели.

Ночью в субботу, 6 марта, в Челябинске столбики термометров опустятся до -12…-14 °С, а днем потеплеет до -4…-6 °С. В области в ночные часы похолодает до -12…-17 °С, на юге до -7 °С.

В воскресенье, 7 марта, согласно прогнозу синоптиков, в Челябинске будет прохладнее: -13…-15 °С ночью, и -6…-8 °С днем. В области в темное время суток — -13…-18 °С, на юге до -8 °С, и -5…-10 °С в дневные часы.

Ранее мы изучали сайты с погодой, чтобы посмотреть, ждать ли раннюю весну, и каким в целом будет март.

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