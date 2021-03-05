На оздоровление экологии Челябинска в 2021 году направят 775 миллионов рублей

Деньги пойдут и на рекультивацию городской свалки в Челябинске. Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

В 2021 году на экологические проекты по оздоровлению окружающей среды Челябинска направят 775 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение подписала мэр города Наталья Котова.

Деньги пойдут на рекультивацию свалки в Металлургическом районе, содержание и установку новых площадок для мусора во дворах, содержание городских лесов и особо охраняемых природных территорий, инвентаризацию деревьев, снос и восстановление зеленых насаждений, а также на отлов бездомных животных.

Программа по оздоровлению окружающей среды в Челябинске действует с 2020 года и рассчитана на несколько лет. Общий объем ее финансирования — 3,9 миллиарда рублей, 2,9 из которых уже освоили в прошлом году.

На 2021 год, согласно опубликованным на сайте администрации города документам, предусмотрено финансирование в объеме 775, 3 миллиона рублей.

— В том числе, средства бюджета Челябинска — 150 миллионов рублей, — говорится в документах. — Средства областного бюджета — 176,5 миллиона рублей, федерального — 448, 7 миллиона.

Финансирование экологических проектов также предусмотрено на 2022 и 2023 годы. На оздоровление окружающей среды Челябинска направят соответственно еще по 103 миллиона рублей в эти годы.

Чиновники ожидают, что реализация программы позволит сократить негативное воздействие внешних факторов на окружающую среду.

В частности, восстановить 74,1 га земель и улучшить качество жизни людей в результате рекультивации свалки, предотвратить эпидемии бешенства животных, сохранить и развить зеленый фонд Челябинска.

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