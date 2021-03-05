Дорожники отчитались о ночной уборке улиц Челябинска

Дорожники вывозят снег с улиц Челябинска тоннами. Фото: пресс-служба комитета дорожного хозяйства

Дорожники продолжают в круглосуточном режиме чистить улицы Челябинска от снега. Как сообщили в комитете дорожного хозяйства города, в ночь 4 на 5 марта рабочие вывезли 5552,5 тонны снега.

— Сегодня ночью в Челябинске снег с дорог и тротуаров убирали 81 рабочий и 223 спецмашины, — рассказали в комитете дорожного хозяйства Челябинска. — Дороги очищали механизированным способом. Работали также на остановках общественного транспорта, тротуарах и прилотковой части: чистили от снега и грязи, подсыпали опасные участки для предотвращения образования гололеда.

Днем работа продолжится. На улицы Челябинска выведут 247 дорожных рабочих и 247 спецмашин. В мэрии отмечают, что информация о количестве техники и рабочих предоставляют районные администрации.

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