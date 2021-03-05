В Челябинской области на две недели продлен режим самоизоляции

У пенсионеров Южного Урала еще есть время привиться. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 5 марта, губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении еще на две недели режима самоизоляции для лиц возрастом 60+.

Как сообщила первый заместитель главы региона Ирина Гехт, планируется, что это последнее продление режима самоизоляции для пенсионеров. Пожилые люди относятся к приоритетным категориям в вопросе вакцинации от коронавирусной инфекции. И в предшествующий период у южноуральцев старшего возраста было время на прививку. Вакцинироваться можно и сейчас.

— Многие уже переболели. У нас в регионе всего 57 тыс. работающих пенсионеров, из них в режиме самоизоляции в последние несколько месяцев находились 4 тыс. человек. Мы вели активную информационную кампанию в отношении этой категории, чтобы вакцинировать их и дать возможность жить полноценной жизнью, в том числе работать и заниматься плановой диспансеризацией, если это необходимо, — говорит Ирина Гехт.

Кстати, по данным министерства здравоохранения Челябинской области, в регионе около 90 тыс. человек вакцинировались от COVID-19. При этом почти половина из них — люди старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями: сахарный диабет, болезни системы кровообращения и т.д.

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