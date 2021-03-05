В Челябинской области за сутки умерли 11 пациентов с COVID-19

За сутки в Челябинской области выявили 159 новых случаев заражения коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Челябинской области за сутки зарегистрировали 159 новых случаев коронавируса. Среди зараженных два школьника. С начала пандемии число заболевших достигло 53 013. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Скончались 11 человек. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него скончались 8 пациентов. Причиной смерти остальных стали сопутствующие заболевания.

Больничные палаты при этом покинули 176 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 45 611 человек. Под присмотром врачей остаются 5 257 зараженных.

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