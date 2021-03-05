Следственный комитете начал проверку после взрыва на заводе в Златоусте, где погиб многодетный отец

ЧП произошло 5 марта. Фото: пресс-служба администрации Златоуста

В Челябинской области организована доследственная проверка по факту смерти многодетного отца при взрыве баллона с кислородом на заводе в Златоусте. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщил старший помощник руководителя СУ СК по региону Владимир Шишков.

— Хлопок газа произошел при разгрузке баллонов с кислородом на одном из промышленных предприятий Златоуста, — рассказал Владимир Шишков. —В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Взрыв в одном из цехов ООО «Уральской сталелитейной компании» на улице Чехова, 3 прогремел утром 5 марта. Произошла разгерметизация баллона. На место выехали все спецслужбы. Погиб отец-одиночка, воспитывающий шестерых детей, и пострадали четыре человека.

Погибшему было 54 года. Четверо из детей — взрослые, двое — несовершеннолетние 16 и 13 лет.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования близким погибшего и пообещал оказать материальную помощь семье отца-одиночки. По его поручению в Златоуст выехала министр социальных отношений региона Ирина Буторина, чтобы определить дальнейшую судьбу осиротевших детей. Мы узнали, могут ли детей оставить в семье.

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